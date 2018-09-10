Спорт, Футбол https://telegraf.com.ua/sport-cat/futbol/4471004-slovatskiy-predstavitel-krichal-rossiya-rossiya-na-tribune-arenyi-lvov.html
Словацкий представитель кричал "Россия, Россия" на трибуне Арены Львов
Новости спорта: Представитель словацкой делегации кричал "Россия, Россия" во время матча против Украины.
Сборная Украины во втором матче Лиги Наций обыграла Словакию (1:0). Игра проходила во Львове на "Арене-Львов" без зрителей.
Впрочем, на игре присутствовали журналисты и делегация от Словакии. Во время матча представитель словацкой делегации кричал "Россия, Россия". Об этом сообщил львовский журналист Тарас Радюкин через свой Facebook.
Напомним, трибуны Арены Львов украсили флагами с названиями городов Украины.
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