Словацкий представитель кричал "Россия, Россия" на трибуне Арены Львов

Сборная Украины во втором матче Лиги Наций обыграла Словакию (1:0). Игра проходила во Львове на "Арене-Львов" без зрителей.

Впрочем, на игре присутствовали журналисты и делегация от Словакии. Во время матча представитель словацкой делегации кричал "Россия, Россия". Об этом сообщил львовский журналист Тарас Радюкин через свой Facebook.

Напомним, трибуны Арены Львов украсили флагами с названиями городов Украины.