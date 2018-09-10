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Словацкий представитель кричал "Россия, Россия" на трибуне Арены Львов

Арена Львов
14:30 Сегодня Телеграф
xsport.ua

Новости спорта: Представитель словацкой делегации кричал "Россия, Россия" во время матча против Украины.

Сборная Украины во втором матче Лиги Наций обыграла Словакию (1:0). Игра проходила во Львове на "Арене-Львов" без зрителей.

Впрочем, на игре присутствовали журналисты и делегация от Словакии. Во время матча представитель словацкой делегации кричал "Россия, Россия". Об этом сообщил львовский журналист Тарас Радюкин через свой Facebook.

Напомним, трибуны Арены Львов украсили флагами с названиями городов Украины.

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Новости спорта, Арена Львов, Лига Наций, Сборная Украины.
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