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Перес рассказал, кого видит своим приемником на посту президента Реала

Флорентино Перес
21:17 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес cчитает, что Рафаэль Надаль может стать президентом Реала в будущем.

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес рассказал в интервью El Confidencial, что видит в теннисисте Рафаэле Надале идеального наследника.

Надаль с 2011-го года является почетным членом руководства клуба. Чтобы претендовать на пост президента, человек должен быть членом клуба на протяжении 20 лет. Поэтому Надаль сможет выставить свою кандидатуру на этот пост в 2031 году, когда ему будет 45 лет.

Флорентино Перес руководит мадридской командой на протяжении последних 15 лет.

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Новости спорта, Новости футбола, Рафаэль Надаль, Флорентино Перес, Футбол.
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