Перес рассказал, кого видит своим приемником на посту президента Реала
Новости спорта: Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес cчитает, что Рафаэль Надаль может стать президентом Реала в будущем.
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес рассказал в интервью El Confidencial, что видит в теннисисте Рафаэле Надале идеального наследника.
Надаль с 2011-го года является почетным членом руководства клуба. Чтобы претендовать на пост президента, человек должен быть членом клуба на протяжении 20 лет. Поэтому Надаль сможет выставить свою кандидатуру на этот пост в 2031 году, когда ему будет 45 лет.
Флорентино Перес руководит мадридской командой на протяжении последних 15 лет.