Перес рассказал, кого видит своим приемником на посту президента Реала

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес рассказал в интервью El Confidencial, что видит в теннисисте Рафаэле Надале идеального наследника.

Надаль с 2011-го года является почетным членом руководства клуба. Чтобы претендовать на пост президента, человек должен быть членом клуба на протяжении 20 лет. Поэтому Надаль сможет выставить свою кандидатуру на этот пост в 2031 году, когда ему будет 45 лет.

Флорентино Перес руководит мадридской командой на протяжении последних 15 лет.