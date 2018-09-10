Манчини исключил Балотелли из состава сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини провел кадровые изменения в составе своей команды в преддверии матча Лиги наций против сборной Португалии, сообщает Football Italia.

Так из заявки были исключены сразу семь игроков: Алессио Краньо (Кальяри), Даниэле Ругани (Ювентус), Николо Дзаньоло (Рома), Кристиано Бираги (Фиорентина), Давиде Дзаппакоста (Челси), Лоренцо Пеллегрини (Рома) и Марио Балотелли (Ницца).

Матч Португалия - Италия пройдет сегодня, 10 сентября, на стадионе Да Луш в Лиссабоне. Начало встречи - в 21:45.

Ранее президент Польского футбольного союза заявил, что у Балотелли 15 килограммов лишнего веса.