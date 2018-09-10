Спорт, Футбол https://telegraf.com.ua/sport-cat/futbol/4472854-kuarezhma-shikarnoy-rabonoy-poizdevalsya-nad-kariusom-video.html
Куарежма шикарной рабоной поиздевался над Кариусом (Видео)
Новости спорта: Звездный португалец сразу показал новичку, кто здесь главный.
Звездный полузащитник Бешикташа Рикардо Куарежма издевательски переиграл нового голкипера стамбульцев Лориса Кариуса.
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Фирменная рабона в исполнении португальца не оставила Лорису шансов на спасение ворот. Сам Куарежма весьма эмоционально отреагировал на свой шедевр.
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