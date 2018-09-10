Куарежма шикарной рабоной поиздевался над Кариусом (Видео)

Звездный полузащитник Бешикташа Рикардо Куарежма издевательски переиграл нового голкипера стамбульцев Лориса Кариуса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Rabona King @ricardoquaresmaoficial @besiktas Публикация от 433 | Football (Soccer) (@433) 10 Сен 2018 в 3:45 PDT

Фирменная рабона в исполнении португальца не оставила Лорису шансов на спасение ворот. Сам Куарежма весьма эмоционально отреагировал на свой шедевр.