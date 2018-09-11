Надаль может занять пост президента мадридского "Реала"

Президент Реала Флорентино Перес признался, что известный теннисист Рафаэль Надаль в будущем может занять его место.

"Надаль – один из лучших послов Реала в мире. Считаю его отличным выбором на эту роль", – цитирует Переса El Confidencial.

Отметим, что Надаль - ярый болельщик мадридского клуба и частенько приходит на Сантьяго Бернабеу поболеть за любимую команду. Но членом клуба он стал лишь в 2011 году, а чтобы стать президентом, ему нужно пробыть в этом качестве минимум 20 лет.

То есть вступить в должность Надаль сможет лишь через 13 лет.