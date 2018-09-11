Спорт, Футбол https://telegraf.com.ua/sport-cat/futbol/4473610-transfer-terri-v-spartak-sorvalsya.html
Трансфер Терри в Спартак сорвался
Новости спорта: Экс-звезда Челси отказался переходить в российский клуб.
Бывший защитник Челси Джон Терри в московский Спартак не перейдет, сообщает Sport24.
По информации источника, англичанин передумал переезжать в Россию и будет подыскивать себе другой клуб.
Ранее сообщалось, что Терри прошел медосмотр в Спартаке. Ожидалось, что 37-летний футболист подпишет с российским клубом контракт по схеме 1+1.
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