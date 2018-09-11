Трансфер Терри в Спартак сорвался

Бывший защитник Челси Джон Терри в московский Спартак не перейдет, сообщает Sport24.

По информации источника, англичанин передумал переезжать в Россию и будет подыскивать себе другой клуб.

Ранее сообщалось, что Терри прошел медосмотр в Спартаке. Ожидалось, что 37-летний футболист подпишет с российским клубом контракт по схеме 1+1.