Барселона следит за защитником финалиста Лиги чемпионов
Новости спорта: Кандидатом на замену Люке Диню в Барселоне может стать испанский защитник английского Ливерпуля.
Издание Readliverpoolfc сообщает, что Барселона следит за испанским защитником Ливерпуля Альберто Морено.
Отмечается, что клуб ищет замену Люке Диню, который был продал летом в Эвертон.
Также поиски нового защитника стартовали после слухов о желании основного левого латераля Хорди Альбы сменить клубную прописку.
Морено пока не провел за Ливерпуль ни одного матча в этом сезоне. Основным левым защитником команды является Эндрю Робертсон.