Барселона следит за защитником финалиста Лиги чемпионов

Издание Readliverpoolfc сообщает, что Барселона следит за испанским защитником Ливерпуля Альберто Морено.

Отмечается, что клуб ищет замену Люке Диню, который был продал летом в Эвертон.

Также поиски нового защитника стартовали после слухов о желании основного левого латераля Хорди Альбы сменить клубную прописку.

Морено пока не провел за Ливерпуль ни одного матча в этом сезоне. Основным левым защитником команды является Эндрю Робертсон.