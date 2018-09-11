Английский клуб может переманить Джона Терри у Спартака

Экс-капитан "Челси" Джон Терри может вернуться в "Астон Виллу", сообщает Mirror.

По информации источника, главный тренер "Астон Виллы" Стив Бюрс желает вернуть 37-летнего центрбека в команду, однако, в клубе неуверенны, готовы ли совершить новый трансфер Терри из-за его высоких запросов по зарплате и возраста защитника.

Напомним, Джон Терри выступал за "Астон Виллу" на протяжении всего предыдущего сезона, однако команда не сумела пробиться в АПЛ, проиграл в плей-офф "Фулхэму". Ранее сообщалось, что Терри прошел медосмотр в Спартаке. Ожидалось, что 37-летний футболист подпишет с российским клубом контракт по схеме 1+1.