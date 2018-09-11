Рабочие стадиона Тоттенхэма получают больше игроков клуба

На работников, задействованных в строительстве нового стадиона клуба, Тоттенхэм тратит больше, больше, чем на своих футболистов, утверждает The Sun.

По информации издания, лондонский клуб еженедельно выделяет 3,8 млн фунтов, которые идут на зарплату строителям, в то время как на зарплату игрокам недельный бюджет составляет 2,4 млн фунтов.

Такую курьезную ситуацию можно легко объяснить тем, что над построением новой арены работает около 3 800 человек. То есть в среднем каждый работник получает около тысячи фунтов в неделю.

На данный момент, Тоттенхэм проводит свои домашние матчи на легендарном Уэмбли.