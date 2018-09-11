Коутинью опозорил Филипе Луиса и поставил Неймара на колени (Видео)

На тренировке подопечных Тите нападающего ПСЖ Неймара шокировало, как его партнер по команде Коутинью пробросил мяч между ног Филипе Луису. Неймар подбежал поздравить полузащитника Барселоны, после чего упал на колени и поднял руки вверх.