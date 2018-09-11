Сандерленд получил уже 4 козла за победы в Лиге 1
Новости спорта: Болельщик Сандерленда необычно награждает любимую команду после ее побед в чемпионате Англии.
За каждую победу в новом сезоне фанат "черных котов", чье имя остается неизвестным, дарит клубу по одному козлу. Фотографии соответствующих листовок представители клуба опубликовали в своем официальном твиттере.
Every win earns the gaffer another goat.
Strange story, but it's true!
#SAFC #HawayTheLads pic.twitter.com/GCFP8lKHL8
— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) 11 сентября 2018 г.
Отметим, на данный момент Сандерленд занимает 4-е место в турнирной таблице английской Лиги 1 – третьего по силе дивизиона Англии. В семи стартовых турах первенства команда завоевала четыре победы. Таким образом, вероятно, клуб уже четыре раза получил от болельщика необычный подарок.