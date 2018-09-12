ПСЖ заинтересован в услугах Зидана

Нынешним летом ПСЖ возглавил Томас Тухель, однако немецкий специалист может лишиться работы в случае очередного провала французской команды в Лиге чемпионов.

Как сообщает Le10Sport, приемником Тухеля у руля ПСЖ может стать Зинедин Зидан. По информации издания, летом Париж уже обращался к экс-наставнику Реала, однако ЗиЗу ответил отказом, так как хотел отдохнуть после насыщенного периода в мадридском клубе.

Недавно же Зидан заявил о готовности вернуться к тренерской работе, и источник сообщает, что ПСЖ все еще держит в уме вариант с французом.