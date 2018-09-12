Коноплянка рассказал, как Шахтеру обыграть Хоффенхайм в Лиге чемпионов

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка дал Football.ua специальное интервью, где оценил шансы Шахтера в Лиге чемпионов.

- Ты играл и против «Шахтера», и против Хоффенхайма. Какой ты видишь предстоящую встречу этих команд?

- Ну, против Шахтера я играл уже давненько. Сейчас могу только следить за их матчами чемпионата Украины, и, честно говоря, у них там просто нет соперников. За исключением Динамо, всех остальных "горняки" побеждают очень легко, даже играя в полсилы. А вот Хоффенхайм все время в тонусе, ведь регулярно противостоит хорошим командам — Баварии, Байеру и так далее.

Да и вообще в Германии каждая команда, даже если они идет на последнем месте, выкладывается на максимум и является "крепким орешком". Первую игру Шахтер играет дома, и в этом у них преимущество, хотя будет сто процентов нелегко. Будет важно не уступить в единоборствах, потому что все игроки в Хоффенхайме бьются и сражаются за каждый мяч, отрабатывают каждый эпизод до конца.

- Юлиан Нагельсманн действительно считается в Германии сильным тренером или это просто вокруг него такая шумиха из-за его молодости и перспективности?

- Мне нравится их стиль игры, да и результаты говорят сами за себя. Например, последний чемпионат они завершили на третьем месте, а в последнем туре в решающем матче обыграли Боруссию с разницей в два мяча. Что касается игры Хоффенхайма, то они хорошо держат мяч и видно, что наслаждаются футболом, хотя и в отборе, и в прессинге работают всей командой.

- Дай несколько советов, как можно обыграть Хоффенхайм?

- Главное – концентрация с первых минут и никакой расхлябанности. Здесь очень важно, я повторю, чтобы наши опытные украинские игроки – Степаненко, Ракицкий, Кривцов – не уступали немцам в борьбе, не отдавали мяч. Ну и, на правах лидеров, сумели бы завести своих партнеров. Необходимо, чтобы в отборе работала вся команда, чтобы бразильцы тоже выгрызали каждый мяч. Понятно, что впереди есть Марлос и Тайсон, которые могут и убежать, и отдать, и забить. Свой гол Шахтер точно проведет. И выиграет, если будет действовать компактно и дисциплинированно.

- Кто-то из игроков Шахтера расспрашивал тебя в сборной о Хоффенхайме?

- Нет, потому что в расположении национальной команде мы все думаем только о сборной Украины и концентрируемся на предстоящих матчах. Да и тренер у Шахтера хороший, поэтому, я уверен, они разберут соперника сами. Я могу им только пожелать удачи в предстоящем матче.

- Твой прогноз на итоговые результаты в группе F?

- Манчестер Сити точно будет первым, а за второе место, по моему мнению, будут бороться Шахтер и Хоффенхайм. Не Лион. И разница между "горняками" и немцами наверняка будет минимальной: 1-2 очка, не больше.