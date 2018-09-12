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Игрок Реала приговорен к 4 месяцам тюрьмы

Марсело
08:29 Сегодня Телеграф
Сегодня

Новости спорта: Марсело пошел на сделку с властями по делу об неуплате налогов и будет отбывать наказание условно

Защитник мадридского "Реала" Марсело признан виновным в уклонении от уплаты налогов в Испании. Как сообщает El Mundo, бразилец пошел на сделку с испанскими властями и был приговорен к 4 месяцам тюрьмы условно. Благодаря сотрудничеству со следствием Марсело заплатит лишь 40% той суммы, в сокрытии которой его обвиняли.

Вместе со всеми штрафами и процентами Марсело заплатит испанской налоговой около 750 тысяч евро.

В Испании наказания сроком до двух лет при первом нарушении по экономическим статьям считаются условными.

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Новости спорта, Марсело, Новости футбола, Сборная Бразилии, Футбол.
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