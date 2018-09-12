Игрок Реала приговорен к 4 месяцам тюрьмы

Защитник мадридского "Реала" Марсело признан виновным в уклонении от уплаты налогов в Испании. Как сообщает El Mundo, бразилец пошел на сделку с испанскими властями и был приговорен к 4 месяцам тюрьмы условно. Благодаря сотрудничеству со следствием Марсело заплатит лишь 40% той суммы, в сокрытии которой его обвиняли.

Вместе со всеми штрафами и процентами Марсело заплатит испанской налоговой около 750 тысяч евро.

В Испании наказания сроком до двух лет при первом нарушении по экономическим статьям считаются условными.