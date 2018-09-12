Фонсека: Мы восхищаемся Александрией

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека лестно отозвался о будущем сопернике в УПЛ.

"Могу сказать, что мы действительно восхищаемся "Александрией". Честно говоря, о Лиге чемпионов мы пока даже не думали. Мы настроены только на "Александрию". Это великолепная команда, которая сейчас показывает фантастическую игру. Поэтому на данный момент мы фокусируемся только на поединке с "Александрией", - португалец.

Матч лидеров УПЛ состоится в субботу 15 сентября в 14:00.