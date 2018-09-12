Как сейчас выглядит газон стадиона "Черноморец" в Одессе

Ранее сообщалось, что матч УПЛ «Черноморец» - ФК «Львов» мог быть перенесен, так как поле на стадионе одесского клуба со старта сезона находилось в отвратительном состоянии.

Судя по всему, ситуацию удалось исправить и сейчас газон выглядит значительно лучше:

Напомним, последний матч на арене "Черноморец" был сыгран 25 августа. Поединок УПЛ между Черноморцем и Динамо завершился в ничью 1:1, после чего обе команды жаловались на газон местного стадиона.