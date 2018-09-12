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Украинский тренер стал лучшим в Латвии

Виктор Скрипник
14:34 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Наставник футбольного клуба Рига Виктор Скрипник признан лучшим тренером чемпионата Латвии по итогам прошедшего месяца.

Украинский специалист возглавил Ригу нынешним летом, и уже успел добиться с новой командой первых успехов.

Как сообщает официальный сайт Латвийской футбольной лиги, Скрипник был признан лучшим тренером по итогам августа.

После 20 туров Рига занимает 1 строчку в турнирной таблице, на 3 очка опережая идущий вторым РФШ.

В данный момент команда Скрипника имеет на своем счету серию из 11 побед подряд.

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Новости спорта, Виктор Скрипник, Латвийская футбольная лига, РФШ, Украинский тренер, ФК Рига.
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