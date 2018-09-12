Украинский тренер стал лучшим в Латвии

Украинский специалист возглавил Ригу нынешним летом, и уже успел добиться с новой командой первых успехов.

Как сообщает официальный сайт Латвийской футбольной лиги, Скрипник был признан лучшим тренером по итогам августа.

После 20 туров Рига занимает 1 строчку в турнирной таблице, на 3 очка опережая идущий вторым РФШ.

В данный момент команда Скрипника имеет на своем счету серию из 11 побед подряд.