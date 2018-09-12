Александр Алиев будет тренировать детей под Киевом

Бывший футболист Динамо и сборной Украины Александр Алиев возглавит детскую академию Мелиоратора из Бучи, сообщает sport.ua.

Алиев станет куратором и главным тренером академии, о создании которой объявят 15 сентября, в перырыве матча Киевской области между Мелиоратором и Зарей из Владиславки.

О том, что Алиев будет выступать за бучанскую команду, стало известно в августе. С тех пор Александр отличился за новую команду двумя голами.

Прежде Алиев был тренером аматорского клуба ФК Хмельницкий, за который также сыграл один матч. В середине июня хавбек покинул команду, пробыв в ней всего три месяца.