День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 12.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Очаровательная Мила Омельченко - модель, которая покорила сердце Милевского (Фото)
Очаровательная Мила Омельченко - модель, которая покорила сердце Милевского (Фото)
Новости: Лига наций: результаты матчей 11 сентября
Лига наций: результаты матчей 11 сентября
Новости: Головкин - Альварес: где и когда смотреть реванш в Украине
Головкин - Альварес: где и когда смотреть реванш в Украине
Новости: Мотогонщик нажал на тормоз соперника на скорости 225 км/ч (Видео)
Мотогонщик нажал на тормоз соперника на скорости 225 км/ч (Видео)
X

Александр Алиев будет тренировать детей под Киевом

Александр Алиев
16:59 Сегодня Телеграф
sportarena.com

Новости спорта: Бывший игрок сборной Украины Александр Алиев примет бучанскую детскую команду.

Бывший футболист Динамо и сборной Украины Александр Алиев возглавит детскую академию Мелиоратора из Бучи, сообщает sport.ua.

Алиев станет куратором и главным тренером академии, о создании которой объявят 15 сентября, в перырыве матча Киевской области между Мелиоратором и Зарей из Владиславки.

О том, что Алиев будет выступать за бучанскую команду, стало известно в августе. С тех пор Александр отличился за новую команду двумя голами.

Прежде Алиев был тренером аматорского клуба ФК Хмельницкий, за который также сыграл один матч. В середине июня хавбек покинул команду, пробыв в ней всего три месяца.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Александр Алиев, Буча, Детская академия, Тренерская деятельность.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Экстрим, прыжки и море эмоций: захватывающие кадры Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Экстрим, прыжки и море эмоций: захватывающие кадры Red Bull Cliff Diving в Мостаре
Очаровательная Мила Омельченко - модель, которая покорила сердце Милевского (Фото)

Очаровательная Мила Омельченко - модель, которая покорила сердце Милевского (Фото)
Яркие моменты суперматча Лиги наций УЕФА Португалия - Италия (Фото)

Яркие моменты суперматча Лиги наций УЕФА Португалия - Италия (Фото)
Вторая половинка бразильского легионера Динамо (Фото)

Вторая половинка бразильского легионера Динамо (Фото)
День рождения Харлан: яркие фото и меткие цитаты

День рождения Харлан: яркие фото и меткие цитаты
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

В Израиле выпустили пиво в честь украинского футболиста Гусев - о начале тренерской работы в Динамо Хедира подписал новый контракт с Ювентусом

Последние новости

Прогноз погоды на 13 сентября: в Украине будет солнечная и теплая погода Игорь Ласточкин хочет завести личный канал на YouTube У игроков Баварии берут анализы на тренировках
Сегодня читают в спорте
01 Наставник сборной Хорватии - об унизительном поражении против Испании
02 Лига наций: результаты матчей 11 сентября
03 Украина (U-21) – Андорра (U-21): обзор захватывающего матча отбора на ЧЕ-2019
04 Три игрока покинули расположение сборной Украины перед матчем против Испании
05 В Израиле выпустили пиво в честь украинского футболиста
Новости сегодня
17:25 Украина и Норвегия договорились сотрудничать по ядерной безопасности
17:24 В Каменце-Подольском торговали "Калашниковыми"
17:23 Сын легенды футбола Хаджи забил красивейший мяч с углового (Видео)
17:20 Странные, но забавные картинки, которые взорвали интернет
17:18 Конгресс WBC: какие мероприятия пройдут в Киеве
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Право на "личную жизнь": Денисова оспаривает е-декларирование
Право на "личную жизнь": Денисова оспаривает е-декларирование
Новости: Украина бесплатно получит патрульные катера из США
Украина бесплатно получит патрульные катера из США
Новости: Евростат проанализировал цены в ЕС
Евростат проанализировал цены в ЕС
Новости: Apple iPhone X 2018 лишится сканера
Apple iPhone X 2018 лишится сканера
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь