Арендарук арендован Рухом у Шахтера сроком на год

Нападающий Шахтера Денис Арендарук продолжит карьеру в Первой лиге.

Рух, который представляет Первую лигу Украины, объявил о подписании контракта с форвардом Шахтера Денисом Арендаруком, сообщает клубная пресс-служба.

22-летний футболист будет выступать за Рух на правах годичной аренды.

Предыдущим клубом Дениса был Мариуполь, а права на футболиста принадлежат Шахтеру. Отметим, Рух набрал одно очко после 8 туров и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.