Арендарук арендован Рухом у Шахтера сроком на год
Новости спорта: Рух арендовал на сезон форварда Шахтера Дениса Арендарука.
Нападающий Шахтера Денис Арендарук продолжит карьеру в Первой лиге.
Рух, который представляет Первую лигу Украины, объявил о подписании контракта с форвардом Шахтера Денисом Арендаруком, сообщает клубная пресс-служба.
22-летний футболист будет выступать за Рух на правах годичной аренды.
Предыдущим клубом Дениса был Мариуполь, а права на футболиста принадлежат Шахтеру. Отметим, Рух набрал одно очко после 8 туров и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.