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Автобус сборной Андорры U21 протаранили после игры с Украиной

Игрок сборной Андорры U21
19:38 Сегодня Телеграф
football24.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Молодежная сборная Андорры попала в ДТП после матча с Украиной.

Сборная Андорры U-21 попала в неприятную ситуацию в Запорожье после поединка отбора к Евро-2019 против Украины.

Вчера в Запорожье произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в котором находились футболисты сборной Андорры U-21, передает zp.depo.

В автобус, перевозивший молодежную сборную Андорры врезалась машина, сообщили в пресс-службе патрульной полиции города.

43-летний водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в автобус, который ехал по проспекту в сопровождении сотрудников полиции. В результате ДТП никто не пострадал. По предварительной информации, виноват водитель автомобиля, который не пропустил автобус. На него был составлен протокол.

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Все по теме:

Новости спорта, ДТП, Евро-2019, Запорожье, Сборная Андорры U21, Сборная Украины U21.
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