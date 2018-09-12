Автобус сборной Андорры U21 протаранили после игры с Украиной

Сборная Андорры U-21 попала в неприятную ситуацию в Запорожье после поединка отбора к Евро-2019 против Украины.

Вчера в Запорожье произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в котором находились футболисты сборной Андорры U-21, передает zp.depo.

В автобус, перевозивший молодежную сборную Андорры врезалась машина, сообщили в пресс-службе патрульной полиции города.

43-летний водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в автобус, который ехал по проспекту в сопровождении сотрудников полиции. В результате ДТП никто не пострадал. По предварительной информации, виноват водитель автомобиля, который не пропустил автобус. На него был составлен протокол.