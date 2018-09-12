Кроты испортили газон на стадионе "Металлист" перед матчем Шахтера в Лиге чемпионов

Донецкий "Шахтер" столкнулся с неожиданными проблемами в преддверии матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Хоффенхаймом", который состоится через неделю, 19 сентября. Об этом клуб сообщил в своём официальном "твиттере".

Перед матчем #ШахтерХоффенхайм на ОСК «Металлист» в Харькове появились кротовьи норы в районе углового флажка северной трибуны. pic.twitter.com/acX9PMyB5M — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 12 сентября 2018 г.

"Перед матчем „Шахтер“ — „Хоффенхайм“ на ОСК „Металлист“ в Харькове появились кротовьи норы в районе углового флажка северной трибуны", — говорится в сообщении "горняков".

Напомним, в Лиге чемпионов "Шахтёр" представляет группу F. Его соперниками по групповому этапу турнира, помимо "Хоффенхайма", станут "Манчестер Сити" и "Лион".

В прошлом сезоне "Шахтер" добрался до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступил будущему полуфиналисту "Роме".