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Кадровые потери Хоффенхайма перед матчем против Шахтера в Лиге чемпионов

Касим Нуху
10:08 Сегодня Телеграф
Спорт Арена
Фото: Твиттер

Новости спорта: Основной защитник Хоффенхайма Касим Нуху пропустит матч против Шахтера в Лиге чемпионов.

Официальный твиттер сине-белых сообщает, что в ходе медобследования у защитника Касима Нуху был обнаружен разрыв наружной связки на правой щиколотке.

Травму Нуху получил в последнем матче Хоффенхайма против Фрайбурга (3:1). Вместе с еще одним защитником Кевином Акпогумой он был доправлен в больницу.

Заменой Нуху может стать Хавард Нортвейдт, который из-за травмы защитников в последней игре чемпионата вышел на замену.

Против Горняков команда Юлиана Нагельсманна сыграет в 1-м туре, встреча состоится в Харькове 19 сентября. Перед этим на Хоффенхайм ожидает поединок с Боруссией М (15 сентября).

 

 

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Новости спорта, Касим Нуху, Новости футбола, ФК Шахтер, Футбол.
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