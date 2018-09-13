Кадровые потери Хоффенхайма перед матчем против Шахтера в Лиге чемпионов

Официальный твиттер сине-белых сообщает, что в ходе медобследования у защитника Касима Нуху был обнаружен разрыв наружной связки на правой щиколотке.

Травму Нуху получил в последнем матче Хоффенхайма против Фрайбурга (3:1). Вместе с еще одним защитником Кевином Акпогумой он был доправлен в больницу.

Заменой Нуху может стать Хавард Нортвейдт, который из-за травмы защитников в последней игре чемпионата вышел на замену.

Против Горняков команда Юлиана Нагельсманна сыграет в 1-м туре, встреча состоится в Харькове 19 сентября. Перед этим на Хоффенхайм ожидает поединок с Боруссией М (15 сентября).