Украинский футбольный тренер будет работать в России

Известный украинский тренер Игорь Гамула получил должность в Ростове, в котором уже работал с 2014 по 2017 год, сообщает soccernews.ru.

58-летний Гамула будет входить в селекционную службу российского клуба. Также наставника считают главным претендентом на должность главного тренера второй команды Ростова, которая в следующем году может быть заявлена для участия в первенстве ПФЛ.

Напомним, в прошлом Игорь Гамула возглавлял Закарпатье