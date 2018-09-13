Футболисты Десны сыграли вничью со школьниками

Накануне матча 8-го тура между Десной и Арсеналом-Киев футболисты черниговского клуба откликнулись на приглашение Черниговской общеобразовательной школы I-III ступеней № 29.

Денис Фаворов, Андрей Слинкин, Александр Волков, Денис Безбородко и Александр Филиппов вручили детям билеты и матч и ответили на многочисленные вопросы, как школьников, так и их учителей.

Главной же частью встречи стал товарищеский матч между футболистами Десны и воспитанниками школы, который завершился ничьей.