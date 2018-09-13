Зинченко забил гол с отрицательного угла (Видео)
Новости спорта: 21-летний полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины по футболу Александр Зинченко показал, как умеет забивать мячи даже с отрицательного угла.
21-летний полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины по футболу Александр Зинченко показал, как умеет забивать мячи даже с отрицательного угла.
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В ролике Зинченко, стоящий за воротами возле углового флажка, слета закрутил мяч так, что он пересек линию.
В текущем сезоне Зинченко не провел еще ни одного матча за "Манчестер Сити".