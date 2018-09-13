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Зинченко забил гол с отрицательного угла (Видео)

Александр Зинченко
21:36 Сегодня Телеграф
sport.ua
Фото: Инстаграм Зинченко

Новости спорта: 21-летний полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины по футболу Александр Зинченко показал, как умеет забивать мячи даже с отрицательного угла.

21-летний полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины по футболу Александр Зинченко показал, как умеет забивать мячи даже с отрицательного угла.

 
 
 
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Публикация от Oleksandr Zinchenko (@zinchenko_96)

В ролике Зинченко, стоящий за воротами возле углового флажка, слета закрутил мяч так, что он пересек линию.

В текущем сезоне Зинченко не провел еще ни одного матча за "Манчестер Сити".

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Новости спорта, Александр Зинченко, Видео, Гол, Новости футбола, Сборная Украины, ФК Манчестер Сити, Футбол.
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