Зинченко забил гол с отрицательного угла (Видео)

21-летний полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины по футболу Александр Зинченко показал, как умеет забивать мячи даже с отрицательного угла.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksandr Zinchenko (@zinchenko_96) 13 Сен 2018 в 3:00 PDT

В ролике Зинченко, стоящий за воротами возле углового флажка, слета закрутил мяч так, что он пересек линию.

В текущем сезоне Зинченко не провел еще ни одного матча за "Манчестер Сити".