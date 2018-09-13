Шовковский: Есть результат

Легендарный украинский вратарь Александр Шовковский, ставший ассистентом главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, прокомментировал дебют в Лиге наций.

«Прошло совсем немного времени после стартовых матчей в Лиге Наций. Есть результат. Страсти и эмоции улеглись. Время анализа и выводов. И безусловно, вера в успех», – написал Шовковский в Instagram.

Ранее сообщалось, что контракт бывшего голкипера «Динамо» рассчитан до конца отборочного цикла.