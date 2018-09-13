Агахова: У Луческу были жесткие методы руководства

Что не сложилось в Шахтере в твой первый период?

- Когда я приехал в Украину и подписал контракт с Шахтером, то стал отдавать все свои силы команде. Я не жалел себя ни секунды, пока в клуб не пришел Мирча Луческу. У меня сразу не сложились с ним отношения, как у многих тогдашних лидеров команды. В итоге фантастическим игрокам, которые внесли огромный вклад в развитие Шахтера, было указано на дверь. Говоря о фантастических игроках, я имею ввиду Анатолия Тимощука, Андрея Воробья, Геннадия Зубова. Всех их заменили бразильцами, которые не всегда отличались профессионализмом. Были случаи, когда они приезжали на тренировку сразу после ночного клуба и не могли там ничего показать, но все равно попадали в состав.

- В 2009 ты согласился вернуться в Шахтер, но в основной состав практически не попадал. В чем проблема?

- У меня на руках был трехлетний контракт с Кайсериспором, я спокойно жил в Турции, но со мной связался человек из Шахтера и предложил разорвать контракт с нынешним клубом и вернуться в Шахтер. Я очень сомневался, но из-за уважения, которое я испытываю к президенту Шахтера Ринату Ахметову, я решился на этот шаг и подписал новый трехлетний контракт с "горняками". Мне обещали, что все будет хорошо. Я забил в первом же матче, а потом меня усадили на скамейку запасных. После этого я вовсе не попадал в заявку.

- Почему так случилось?

- Вопрос в деньгах и моем агенте. Агентская комиссия не была распределена между всеми сторонами, и в итоге я не играл.

- Вопрос в Мирче Луческу?

- У него были жесткие методы руководства. Он мог лишить некоторых игроков премии, сказав, что они выступили недостаточно хорошо. В команде было много напряженных ситуаций, но мы делали вид, что все в порядке, однако разногласий все равно было много. Его группа игроков не давала нам пасы, но когда играл их футболист, то ситуация сразу менялась. Даже если он не делал забегания, все равно получал мяч. Я чувствовал, что ко мне он относились не должным образом. Но это жизнь, и мы продолжаем идти вперед, несмотря на трудности. После всего этого я решил завершить карьеру, чтобы не испытывать подобные чувства и в другом месте.