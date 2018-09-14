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Сидорчук: Сейчас на первом месте результат

Сергей Сидорчук
08:00 Сегодня Телеграф
ФК Динамо Киев

Новости спорта: Полузащитник «Динамо» рассказал о ходе подготовки к матчу в Запорожье.

Капитан «Динамо» рассказал о ходе подготовки к матчу в Запорожье.

- Сергей, с каким настроением вы вернулись в клуб после сборной Украины?

- Всегда приятно ездить в сборную, тем более, что сейчас там замечательная атмосфера. И результат хороший. Классно ездить и становиться немного лучше. Настроение после сборной хорошее, но к сожалению, немножко есть осадок после нескольких неутешительных результатов с «Динамо».

- В сборной динамовцы немного времени получили. Вы считаете, это связано с результатами «Динамо»?

- Думаю, это все тянется одно за другим. Если мы будем себя хорошо показывать в матчах на международной арене и в чемпионате Украины, то наверное у нас будет больше игрового времени в сборной. Если плохие - будем играть мало. Надо смотреть на себя, на свою игру в первую очередь, и делать выводы.

- Возможно, вы сами даже нуждались в определенном восстановлении?

- Понятно, что у ребят, которые не ездили в сборную было больше выходных. Но мы привыкли много лет работать в таком режиме. Привыкли, что осенью у нас мало выходных, что в начале зимы мало, летом. Все идет из головы. После сборной вернулись в хорошем функциональном состоянии. Да, может где-то потеряли игровой тонус, но сейчас в тренировочном процессе чувствуем себя прекрасно. Опять же, надо делать выводы по последним матчам. Настроение немного улучшается, однако сегодня вот у нас было собрание, вспомнили матч с «Карпатами»... и это настроение не пройдет до тех пор, пока у нас не будет нового положительного эмоционального всплеска.

- Как готовитесь к «Заре»? Подходите к сопернику как-то особенно?

- Нет, мы сегодня только впервые вместе собрались. Из расположения своих сборных вернулись Кадар, Пиварич и Кендзера. Вербич приехал днем ранее. Завтра уже будем целенаправленно готовиться на «Зарю». Хотя, по моему мнению, там готовиться особо не надо - мы прекрасно знаем эту команду, ее сильные стороны. Сейчас на первом месте результат. Опять начинаются матчи на 3-4 день и нам необходимо войти в этот ритм удачно, ведь как зададим этот темп, так оно в дальнейшем и пойдет.

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Новости спорта, Сергей Сидорчук, УПЛ, ФК Динамо (Киев), ФК Заря.
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