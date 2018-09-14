Гвардиола собрался тренировать сборную

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможности возглавить национальную команду.

«Я собираюсь тренировать сборную, если мне представится такая возможность. Хочу попробовать, мне всегда было интересно», — цитирует Гвардиолу FourFourTwo со ссылкой на программу Universo Valdano.

Гвардиола является воспитанником «Барселоны». В составе основной команды каталонского клуба Гвардиола играл с 1990 по 2001 год. Карьеру тренера испанец начал во второй команде «Барселоны», а позже возглавил основной коллектив клуба, где работал с 2008 по 2012 год. За это время Хосеп выиграл 14 трофеев, в том числе две Лиги чемпионов.

Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с 2016 года. В прошедшем сезоне под его руководством команда выиграла чемпионат Англии, Кубок футбольной лиги, а на старте этого сезона добавила в свою копилку Суперкубок Англии.