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Гвардиола собрался тренировать сборную

Хосеп Гвардиола
09:24 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не исключил, что в будущем станет тренером национальной команды.

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможности возглавить национальную команду.

«Я собираюсь тренировать сборную, если мне представится такая возможность. Хочу попробовать, мне всегда было интересно», — цитирует Гвардиолу FourFourTwo со ссылкой на программу Universo Valdano.

Гвардиола является воспитанником «Барселоны». В составе основной команды каталонского клуба Гвардиола играл с 1990 по 2001 год. Карьеру тренера испанец начал во второй команде «Барселоны», а позже возглавил основной коллектив клуба, где работал с 2008 по 2012 год. За это время Хосеп выиграл 14 трофеев, в том числе две Лиги чемпионов.

Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с 2016 года. В прошедшем сезоне под его руководством команда выиграла чемпионат Англии, Кубок футбольной лиги, а на старте этого сезона добавила в свою копилку Суперкубок Англии.

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Новости спорта, АПЛ, Новости спорта, ФК Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола.
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