Десна - Арсенал-Киев: где смотреть матч УПЛ

В пятницу, 14-го сентября, состоится матч восьмого тура чемпионата Украины, в котором черниговская "Десна" будет принимать "Арсенал-Киев". На стадионе имени Гагарина встретятся дебютанты элитного дивизиона "Десна" и "Арсенал-Киев", которые хорошо знакомы еще со времен Первой лиги.

Поединок пройдет в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина, арбитр из Днепра Виталий Романов даст стартовый свисток в 14:00.

Встречу в Чернигове можно в прямом эфире посмотреть на телеканале "Футбол 1".