Десна - Арсенал-Киев: где смотреть матч УПЛ
Новости спорта: В Чернигове состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги.
В пятницу, 14-го сентября, состоится матч восьмого тура чемпионата Украины, в котором черниговская "Десна" будет принимать "Арсенал-Киев". На стадионе имени Гагарина встретятся дебютанты элитного дивизиона "Десна" и "Арсенал-Киев", которые хорошо знакомы еще со времен Первой лиги.
Поединок пройдет в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина, арбитр из Днепра Виталий Романов даст стартовый свисток в 14:00.
Встречу в Чернигове можно в прямом эфире посмотреть на телеканале "Футбол 1".