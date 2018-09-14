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Десна - Арсенал-Киев: где смотреть матч УПЛ

ФК Десна
12:48 Сегодня Телеграф
Фото: ФК Десна

Новости спорта: В Чернигове состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги.

В пятницу, 14-го сентября, состоится матч восьмого тура чемпионата Украины, в котором черниговская "Десна" будет принимать "Арсенал-Киев". На стадионе имени Гагарина встретятся дебютанты элитного дивизиона "Десна" и "Арсенал-Киев", которые хорошо знакомы еще со времен Первой лиги. 

Поединок пройдет в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина, арбитр из Днепра Виталий Романов даст стартовый свисток в 14:00.

Встречу в Чернигове можно в прямом эфире посмотреть на телеканале "Футбол 1".

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Новости спорта, Новости футбола, УПЛ, ФК Арсенал (Киев), ФК Десна.
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