Криштиану Роналду пошутил над журналистом (Видео)

Португальский нападающий Ювентуса Криштиану Роналду в прямом эфире спародировал ведущего клубного телевидения итальянского клуба, направляясь на тренировку, сообщает CalcioMercato.

#Ronaldo having some fun in training pic.twitter.com/ytqntTmIHs

— CalcioMercato (En) (@CmdotCom_En) 13 сентября 2018 г.