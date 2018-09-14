Шахтер - Хоффенхайм: стал известен райдер гостей

В среду, 19-го сентября, Шахтер проведет первый матч группового раунда Лиги чемпионов против Хоффенхайма. Стали известны подробности пребывания немецкой команды в Харькове. Так, делегация Хоффенхайма прилетит рейсом AXY1808 во вторник, 18-го сентября. Гости традиционно запросили полицейский эскорт автобуса до отеля.

Команда разместится в гостинице Superior Golf & Spa Resort и будет жить рядом с полем для гольфа. 18 сентября состоится пресс-конференция главного тренера Хоффенхайма Юлиана Нагельсманна и одного из футболистов немецкого клуба.

Гости огласили такой райдер: по 20 официальных мячей Лиги чемпионов, 1 портативные ворота, 2 массажные кровати, 130 кг льда, 230 бутылок минеральной воды по 0,5 литра, чай, кофе, сахар, свежие фрукты – яблоки, бананы, виноград.

Особенностью райдера Хоффенхайма стали мраморные кексы, которые клуб попросил предоставить и в день тренировки, и в день матча. Обратно в Германию Хоффенхайм отправится в четверг утром.