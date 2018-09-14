Руни после матча подарил бутсы юным болельщикам (Видео)

В рамках регулярного чемпионата МЛС вашингтонский клуб Ди Си Юнайтед дома принимал Миннесоту и одержал победу со счетом 2:1.

Английский ветеран Уэйн Руни не отличился результативными действиями, но отличился после матча. Он подошел к трибуне с фанатами клуба, снял свои бутсы и подарил по одной двум мальчикам. При этом, вторую хотел себе забрать взрослый мужчина, но Руни вовремя "дернул" обувку назад, и отдал её юному фанату.

За семь поединков до завершения регулярного чемпионата МЛС Юнайтед идут на 7-м месте в Восточной конференции, отставая от Монреаля, который идет на 6-й позиции (Зона плей-офф) на 2 очка и имея матч в запасе.