Руни после матча подарил бутсы юным болельщикам (Видео)
Новости спорта: Форвард Ди Си Юнайтед Уэйн Руни обрадовал двоих юных фанатов и огорчил одного взрослого.
В рамках регулярного чемпионата МЛС вашингтонский клуб Ди Си Юнайтед дома принимал Миннесоту и одержал победу со счетом 2:1.
When @WayneRooney gives you the boots off his feet. #UnitedAtHome pic.twitter.com/jjwNofwj3M
— D.C. United (@dcunited) 13 сентября 2018 г.
Английский ветеран Уэйн Руни не отличился результативными действиями, но отличился после матча. Он подошел к трибуне с фанатами клуба, снял свои бутсы и подарил по одной двум мальчикам. При этом, вторую хотел себе забрать взрослый мужчина, но Руни вовремя "дернул" обувку назад, и отдал её юному фанату.
За семь поединков до завершения регулярного чемпионата МЛС Юнайтед идут на 7-м месте в Восточной конференции, отставая от Монреаля, который идет на 6-й позиции (Зона плей-офф) на 2 очка и имея матч в запасе.