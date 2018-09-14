Шахтер показал крота, который испортил поле накануне матча Лиги чемпионов (Видео)

Недавно донецкий Шахтер сообщил, что на стадионе Металлист в Харькове на газоне появились загадочные норы, вырытые кротом.

Знакомьтесь, наш новый крот! Вы сможете увидеть его на матче #ШахтерХоффенхайм в Харькове 19 сентября. Билеты на игру Лиги чемпионов на ОСК «Металлист»: https://t.co/jm1c9JLPaX pic.twitter.com/iUG3I0idHM — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 14 сентября 2018 г.

Позже в клубе заявили, что крот пойман, а его норы - своеобразная пиар-акция в честь презентации нового талисмана команды.

Видео с представлением нового крота появилось в официальном Твиттере Шахтера.