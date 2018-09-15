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Главный тренер Леганеса рассказал, когда Лунин дебютирует за новый клуб

Андрей Лунин
07:42 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: По мнению Пеллегрино, украинский голкипер провел слишком мало времени с командой.

Главный тренер Леганеса Маурисио Пеллегрино объявил имя вратаря, который займет место в стартовом составе на ближайший матч против Вильяреала. С первых минут на поле появится не Андрей Лунин, а его коллега – Иван Куэльяр.

“В ближайшее воскресенье в основном составе выйдет Куэльяр. Из-за пребывания в сборной Украины, Лунин слишком поздно присоединился к команде.

Он отлично влился в коллектив, и прекрасно проявляет себя на тренировках. У меня нет никаких претензий к его самоотдаче, но Лунину придется подождать своего шанса”,- приводит слова Пеллегрино AS.com.

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Новости спорта, Андрей Лунин, Новости футбола, ФК Леганес, Футбол.
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