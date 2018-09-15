Главный тренер Леганеса рассказал, когда Лунин дебютирует за новый клуб

Главный тренер Леганеса Маурисио Пеллегрино объявил имя вратаря, который займет место в стартовом составе на ближайший матч против Вильяреала. С первых минут на поле появится не Андрей Лунин, а его коллега – Иван Куэльяр.

“В ближайшее воскресенье в основном составе выйдет Куэльяр. Из-за пребывания в сборной Украины, Лунин слишком поздно присоединился к команде.

Он отлично влился в коллектив, и прекрасно проявляет себя на тренировках. У меня нет никаких претензий к его самоотдаче, но Лунину придется подождать своего шанса”,- приводит слова Пеллегрино AS.com.