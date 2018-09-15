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Цыганык рассказал, почему Суркис не уволил Хацкевича

Игорь Цыганык
09:56 Сегодня Телеграф
Фото: Инстаграм

Новости спорта: Ведущий программы Профутбол Игорь Цыганык рассказал о встрече игроков Динамо с президентом клуба Игорем Суркисом.

"Все футболисты Динамо в полном составе пришли к президенту клуба Игорю Суркису и просили, чтобы он оставил Александра Хацкевича на посту главного тренера клуба", – сказал Цыганык в программе "СкороФутбол" на footballhub.

Напомним, после ряда неудач, а именно вылета из Лиги чемпионов и поражения от Карпат (0:2), в СМИ появилась информация, что Игорь Суркис намерен прекратить сотрудничество с белорусским специалистом Александром Хацкевичем. В итоге, наставник остался на своей должности.

Следующий матч в чемпионате Украины Динамо проведет против Зари 16 сентября, начало в 17:00.

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Новости спорта, Александр Хацкевич, Игорь Суркис, Игорь Цыганык, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), Футбол.
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