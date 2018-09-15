Это'О забил сумасшедший гол в чемпионате Катара (Видео)
Новости спорта: Известный камерунский нападающий Самюэль Это'О забил первый гол за Катар СК.
В матче 5-го тура чемпионата Катара Это'О элегантным ударом пяткой поразил ворота клуба Аль-Шахани. Однако, этот гол не спас от поражения команду камерунца, которая уступила со счетом 2:3.
Катар СК стал 14-м клубом в карьере Это'О. Ранее он играл за Каджи Спортс Академи, Реал, Леганес, Эспаньол, Мальорку, Барселону, Интер, Анжи, Челси, Эвертон, Сампдорию, Антальяспор и Коньяспор.