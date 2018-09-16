Ирландский футболист забил потрясающий по точности автогол (Видео)

В матче 31-го тура чемпионата Ирландии между Богемианом и Корк Сити счет был открыт весьма курьезным автоголом.

На 10-й минуте хозяева открыли счет, даже не почувствовав мяча. После ввода мяча из аута, экс-защитник Кристал Пэлас Дэмьен Дилейни не нашел вариантов продолжения атаки, и отпасовал назад вратарю, однако сделал он это не глядя на ворота. Финал у этой истории не самый обнадеживающий для гостей.