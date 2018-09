Ирландский футболист забил потрясающий по точности автогол (Видео)

В матче 31-го тура чемпионата Ирландии между Богемианом и Корк Сити счет был открыт весьма курьезным автоголом.

Incredible!!! Bohs lead, thanks to an unbelievable own goal from Damien Delaney https://t.co/g1jeauosfl #RTEsoccer pic.twitter.com/iAlCcMOcwi

— Soccer Republic (@SoccRepublic) 14 сентября 2018 г.