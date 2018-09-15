Манчестер Сити - Фулхэм: обзор матча АПЛ (Видео)
Новости спорта: Видео обзор матча 5-го тура чемпионата Англии по футболу Манчестер Сити - Фулхэм.
Манчестер Сити - Фулхэм 3:0
Голы: Сане, 2, Давид Силва, 21, Стерлинг, 47
Манчестер Сити: Эдерсон, Лапорт, Отаменди, Уокер, Делф (Гюндоган, 67), Сильва, Фернандиньо, Стерлинг (Марез, 74), Бернарду Силва, Сане, Агуэро (Габриэл Жезус, 54).
Фулхэм: Беттинелли, Моусон, Одои, Кристи, Сери (Замбо-Ангисса, 56), Сессеньон, Юхансен, Макдоналд, Шюррле, Вьетто (Айите, 69), Митрович.