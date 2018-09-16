Месси может перебраться в клуб Бекхэма
Новости спорта: Дэвид Бекхэм, который основал футбольный клуб в Майами, хочет пригласить форварда Барселоны Лионеля Месси.
Легендарный английский хавбек Дэвид Бекхэм основал футбольный клуб в американском городе Майами.
Как сообщает Daily Star, Бекс хочет пригласить в команду форварда и капитана Барселоны Лионеля Месси. На момент 2020 года, когда клуб войдет в МЛС, аргентинцу будет 33 года.
Пока не было никаких контактов относительно возможного перехода, но руководство планирует совершить огромную сделку и переманить Месси к себе.