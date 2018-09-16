Месси может перебраться в клуб Бекхэма

Легендарный английский хавбек Дэвид Бекхэм основал футбольный клуб в американском городе Майами.

Как сообщает Daily Star, Бекс хочет пригласить в команду форварда и капитана Барселоны Лионеля Месси. На момент 2020 года, когда клуб войдет в МЛС, аргентинцу будет 33 года.

Пока не было никаких контактов относительно возможного перехода, но руководство планирует совершить огромную сделку и переманить Месси к себе.