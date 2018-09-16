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Палец в глаз: жуткая травма Фирмино в матче с Тоттенхэм - Ливерпуль

Роберто Фирмино
14:18 Сегодня Телеграф
Футбол 24
Фото: Твиттер

Новости спорта: Защитник лондонского ЯН Тоттенхэма Вертонген нанес необычную травму форварду Ливерпуля Роберто Фирмино в противостоянии команд в 5-м туре АПЛ.

Бельгиец в одном из эпизодов специально засунул палец в левый глаз бразильского нападающего. Из-за повреждения Фирмино был заменен на Джордана Хендерсона.

"Я не уверен, но у Роберто может быть травма. В данный момент мы еще не знаем наверняка. Что-то с его глазом, посмотрим. Я не видел этого эпизода. Я только видел ситуацию с 60-ти ярдов. Я не знаю, что именно случилось. Но сейчас что-то с глазом и это точно неприятно для него сейчас", – цитирует Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

Напомним, что "красные" одолели Тоттенхэм со счетом 2:1. Один из мячей мерсисайдцев забил именно Роберто Фирмино.

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Новости спорта, АПЛ, Вертонген, Роберто Фирминьо, ФК Ливерпуль, ФК Тоттенхэм.
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