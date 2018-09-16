Палец в глаз: жуткая травма Фирмино в матче с Тоттенхэм - Ливерпуль

Бельгиец в одном из эпизодов специально засунул палец в левый глаз бразильского нападающего. Из-за повреждения Фирмино был заменен на Джордана Хендерсона.

So, Jan Vertonghen nearly lost his finger in Roberto Firmino’s eye socket. pic.twitter.com/ytCkF3LQPx — Squawka News (@SquawkaNews) 15 сентября 2018 г.

"Я не уверен, но у Роберто может быть травма. В данный момент мы еще не знаем наверняка. Что-то с его глазом, посмотрим. Я не видел этого эпизода. Я только видел ситуацию с 60-ти ярдов. Я не знаю, что именно случилось. Но сейчас что-то с глазом и это точно неприятно для него сейчас", – цитирует Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

Напомним, что "красные" одолели Тоттенхэм со счетом 2:1. Один из мячей мерсисайдцев забил именно Роберто Фирмино.