Ярмоленко: Чувствуем поддержку от людей в городе

"Сейчас нужно успокоиться. Старт очень плохой, такого никто не ожидал. Но пришел новый тренер, много новых футболистов. Нужен время.

Уверен, мы займем то место, которое нас устроит и все у команды будет в порядке. Нужно просто немного подождать. Футболисты сделают все возможное, чтобы добиться результата.

Никто не рад результату, его вообще нет. Всем хотелось с первого тура начать побеждать и находиться вверху таблицы. Но пока результат и игра оставляют желать лучшего. Все в клубе хотят, чтобы все наладилось и было хорошо.

У нас хорошие футболисты, хороший тренер. Есть все. Самое главное – работать и верить в то, что ты делаешь на тренировках.

Чувствуется огромная поддержка, даже просто в городе, когда разговариваешь с людьми. Многие болеют за Вест Хэм. Когда переходил в этот клуб, Сергей Реров рассказывал, что местные болельщики – одни из лучших в Англии", – сказал Ярмоленко в комментарии FootballHub.

Напомним, следующий матч клуб Ярмоленко "Вест Хэм" сыграет сегодня в 18:00 на выезде против "Эвертона".