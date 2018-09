"Испугался": Фирмино впервые прокомментировал свою страшную травму

Нападающий Ливерпуля Роберто Фирмино в своем Instagram рассказал о своем самочувствии после столкновения с Яном Вертонгеном в матче против Тоттенхэма.

Напомним, Фирмино не смог доиграть поединок, после того, как Вертонген попал ему пальцем в левый глаз.

So, Jan Vertonghen nearly lost his finger in Roberto Firmino’s eye socket. pic.twitter.com/ytCkF3LQPx

— Squawka News (@SquawkaNews) 15 сентября 2018 г.