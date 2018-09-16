"Испугался": Фирмино впервые прокомментировал свою страшную травму

Нападающий Ливерпуля Роберто Фирмино в своем Instagram рассказал о своем самочувствии после столкновения с Яном Вертонгеном в матче против Тоттенхэма.

Напомним, Фирмино не смог доиграть поединок, после того, как Вертонген попал ему пальцем в левый глаз.

So, Jan Vertonghen nearly lost his finger in Roberto Firmino’s eye socket. pic.twitter.com/ytCkF3LQPx — Squawka News (@SquawkaNews) 15 сентября 2018 г.

«Это был просто испуг, но мой глаз, как и я, в порядке. Спасибо всем за поддержку, скоро увидимся», — написал бразилец.

Напомним, Фирмино не смог доиграть поединок, после того, как Вертонген попал ему пальцем в левый глаз.

В матче пятого тура чемпионата Англии Ливерпуль победил Тоттенхэм (2:1), а Фирмино стал автором победного гола.