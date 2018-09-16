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Экс-игрок Динамо принес победу Мариуполю в матче против Олимпика в 8 туре УПЛ

Олимпик - Мариуполь
15:57 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт
Фото: Твиттер

Новости спорта: Команда Бабича добыла выездные три очка.

В матче восьмого тура украинской Премьер-лиги Олимпик на своем поле уступил Мариуполю.

Гости дважды по ходу игры выходили в счете. Сначала свой первый мяч за новую команду оформил Валерий Федорчук, который забил после паса Руслана Фомина.

Олимпик отыгрался благодаря назначенному в первом тайме пенальти, который удачно реализовал Сергей Вакуленко.

На 80-й минуте свой мяч Фомин, а еще через несколько минут Федорчук оформил дубль и установил окончательный итог матча — 3:1 в пользу Мариуполя. Именно эти два футболиста стали главными героями встречи.

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Новости спорта, Новости футбола, УПЛ, ФК Мариуполь, ФК Олимпик, Футбол.
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