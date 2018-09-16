Ярмоленко впервые выйдет в старте Вест Хэма в АПЛ

Тренерский штаб Молотобойцев во главе с Мануэлем Пеллегрини доверил вингеру место в основном составе команды на матч с Ирисками.

Ярмоленко до сих пор четыре раза появлялся в основе Вест Хэма в поединках чемпионата Англии. Однако каждый раз украинец выходил на замену во втором тайме.

Yarmolenko makes his first PL start! pic.twitter.com/yBUL9yEloc — West Ham United (@WestHamUtd) 16 сентября 2018 г.

Лишь один раз украинский вингер играл с первых минут за лондонскую команду в новом сезоне. В матче против Уимблдона (3:1) в Кубке английской лиги он провел на поле все 90 минут.

Состав Вест Хэма Ярмоленко пополнил минувшим летом. За трансфер 28-летнего украинца лондонцы заплатили Боруссии Д 20 миллионов евро.

Поединок Эвертон — Вест Хэм состоится сегодня (начало — в 18:00 по киевскому времени).