Гармаш перестал попадать в заявку Динамо на матчи УПЛ

Поединок против Зари стал уже четвертым подряд, на который главный тренер Динамо Александр Хацкевич не вызывает хавбека киевлян Дениса Гармаша.

Последний раз игрок появлялся на поле в матче чемпионата Украины против Шахтера. В том поединке Гармаш сыграл 28 минут.

Стоит заметить, что Денис участвовал во всех матчах квалификации Лиги чемпионов против Славии и Аякса.