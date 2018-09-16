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Гармаш перестал попадать в заявку Динамо на матчи УПЛ

Денис Гармаш
17:33 Сегодня Телеграф
football24.ua
Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта: Полузащитник киевского Динамо Денис Гармаш на попадает в заявку Динамо уже 4 матч кряду.

Поединок против Зари стал уже четвертым подряд, на который главный тренер Динамо Александр Хацкевич не вызывает хавбека киевлян Дениса Гармаша.

Последний раз игрок появлялся на поле в матче чемпионата Украины против Шахтера. В том поединке Гармаш сыграл 28 минут.

Стоит заметить, что Денис участвовал во всех матчах квалификации Лиги чемпионов против Славии и Аякса.

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Новости спорта, Денис Гармаш, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), Футбол.
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