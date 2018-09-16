Гармаш перестал попадать в заявку Динамо на матчи УПЛ
Новости спорта: Полузащитник киевского Динамо Денис Гармаш на попадает в заявку Динамо уже 4 матч кряду.
Поединок против Зари стал уже четвертым подряд, на который главный тренер Динамо Александр Хацкевич не вызывает хавбека киевлян Дениса Гармаша.
Последний раз игрок появлялся на поле в матче чемпионата Украины против Шахтера. В том поединке Гармаш сыграл 28 минут.
Стоит заметить, что Денис участвовал во всех матчах квалификации Лиги чемпионов против Славии и Аякса.