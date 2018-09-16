Ярмоленко отметился дебютным голом за Вест Хэм (Видео)

Полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко отметился голом в матче 5-го тура АПЛ против «Эвертона».

28-летний украинец вышел в стартовом составе, а на 11-й минуте открыл счет в матче с передачи Марко Арнаутовича.

Это первый выход в старте для хавбека в этом розыгрыше премьер-лиги.

До этого он четырежды выходил на замену, в среднем проводя на поле 27 минут.