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Ярмоленко отметился дебютным голом за Вест Хэм (Видео)

Андрей Ярмоленко
18:37 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт
Фото: Твиттер

Новости спорта: Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко отметился голом в матче 5-го тура АПЛ против "Эвертона".

Полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко отметился голом в матче 5-го тура АПЛ против «Эвертона».

28-летний украинец вышел в стартовом составе, а на 11-й минуте открыл счет в матче с передачи Марко Арнаутовича.

Это первый выход в старте для хавбека в этом розыгрыше премьер-лиги.

До этого он четырежды выходил на замену, в среднем проводя на поле 27 минут.

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Новости спорта, Андрей Ярмоленко, Новости футбола, ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол.
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