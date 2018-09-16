Динамо вновь теряет очки в УПЛ

Динамо на выезде сыграло вничью с Зарей в 8-м туре чемпионата Украины. Причем первыми пропустили киевляне.

На 44-й минуте луганчане открыли счет. Артем Громов удачно сыграл на добивании после того, как был парирован удар Силаса.

Но Динамо сумело отыграться в середине второго тайма. Дальний удар получился у Сергея Сидорчука. Однако переломить ход событий и вырвать победу команда Александра Хацкевича не смогла.

После восьми туров у Динамо в активе 14 очков и отставание в 7 очков от лидера Шахтера. Заря на 4-м месте с 12 очками.