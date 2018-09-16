Вернидуб недоволен результатом матча против Динамо в УПЛ

Главный тренер луганской Зари Юрий Вернидуб поделился мыслями от ничьи с Динамо (1:1).

«Две команды играли здорово, показали хороший футбол. Было много атак с обеих сторон. Хорошая борьба, две команды бились за результат», — сказал Вернидуб на послематчевой пресс-конференции.

«Закономерный результат, хотя, используй мы свои моменты, которые еще были, счет мог быть другим».

«Громов молодец, что забил. Все силы оставил на поле, и я это понимал. Не жалею, что заменил его на Кочергина. Владислав хорошо себя показал».

«У Хомченовского травма приводящей мышцы бедра. Ждем еще результатов обследования. Хотелось бы, чтобы ничего серьезного, потому что в первом круге еще три тяжелых игры».

«Руис — талантливый парень, быстрый и техничный. Будем работать. Думаю, это хорошее приобретение, но нужно, конечно, еще время для адаптации».

После ничьи Заря осталась на четвертой позиции, а в следующем туре луганчане отправятся на выездной матч с Ворсклой.