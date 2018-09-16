Спорт, Футбол https://telegraf.com.ua/sport-cat/futbol/4498298-eks-lider-shahtera-plyunul-v-litso-soperniku-i-byil-udalen.html
Экс-лидер Шахтера плюнул в лицо сопернику и был удален
Новости спорта: Хавбек Ювентуса Дуглас Коста отличился плохим поступком в матче против Сассуоло.
Дуглас Коста, который ранее выступал за Шахтер, после словесной перепалки с игроком Сассуоло Федерико Ди Франческо, плюнул ему в лицо.
Эпизод увидел главный арбитр матча и показал Косте красную карточку. Заметим, что эпизод произошел на 90+4 минуте, а за три минуты до этого вингер получил желтую карточку.
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