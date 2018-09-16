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Экс-лидер Шахтера плюнул в лицо сопернику и был удален

Дуглас Коста
21:08 Сегодня Телеграф
Трибуна

Новости спорта: Хавбек Ювентуса Дуглас Коста отличился плохим поступком в матче против Сассуоло.

Дуглас Коста, который ранее выступал за Шахтер, после словесной перепалки с игроком Сассуоло Федерико Ди Франческо, плюнул ему в лицо.

Эпизод увидел главный арбитр матча и показал Косте красную карточку. Заметим, что эпизод произошел на 90+4 минуте, а за три минуты до этого вингер получил желтую карточку.

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Новости спорта, Дуглас Коста, Новости футбола, ФК Шахтер, ФК Ювентус, Футбол.
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