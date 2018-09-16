Экс-лидер Шахтера плюнул в лицо сопернику и был удален

Дуглас Коста, который ранее выступал за Шахтер, после словесной перепалки с игроком Сассуоло Федерико Ди Франческо, плюнул ему в лицо.

Эпизод увидел главный арбитр матча и показал Косте красную карточку. Заметим, что эпизод произошел на 90+4 минуте, а за три минуты до этого вингер получил желтую карточку.